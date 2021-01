Melissa Paredes y el glamuroso swimsuit que la vuelve embajadora de la moda 'cut out'

Melissa Paredes ha demostrado tener una gran pasión por la moda que la impulsa a experimentar con su estilo, y siempre estar al tanto de las últimas tendencias de la industria. Esta vez, la ex Miss Perú lo vuelve a comprobar a través de una pícara ropa de baño ideal para el verano 2021.

La nueva presentadora de ‘America Hoy’ no es ajena a nuestro radar fashionista, y es que en múltiples oportunidades, Melissa Paredes ha brindado lecciones de estilismo a través de audaces outfits que complementan su figura. Esta vez, la modelo vuelve a hacer noticia gracias a la ropa de baño en tendencia que estrenó hace unos días en sus redes sociales.

En Instagram, Melissa Paredes compartió un clip donde modela una radiante ropa de baño ‘cut out’ amarilla. La pieza contó con un escote en ‘V’, un lazo al medio (un detalle en tendencia) y un corte al medio que separó el traje en dos partes: corpiño y trusa high waisted para crear ese efecto ‘cut out’. Para completar su look de verano, la modelo llevó un pareo de animal print de leopardo como falda y unos lentes de sol oscuros.

La ropa de baño de Melissa Paredes es un hit de moda ya que además de complementar su tono de piel y resaltar su figura, la pieza demuestra su conocimiento sobre las tendencias del momento. Las prendas ‘cut out’ fueron las grandes protagonistas de distintos desfiles para la temporada primavera-verano 2020 y su dominio también se extiende al mundo de los trajes de baño. La mejor parte es que todas podemos usar esta tendencia de la forma que más queramos, ya sea en vestidos, tops, o en ropas de baño. Otras famosas peruanas como Madgdyel Ugaz también se animaron a usar este tipo de swimswuits, demostrando la popularidad de este look.

La moda ‘cut out’ marca tendencia este 2021

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo. En bikinis y bañadores, el cut out es ideal para dar a la prenda un toque femenino y de lo más sexy”, declararon desde el portal Marie Claire.es.

*(Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan)