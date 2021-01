María Pía Copello revive la tendencia holográfica con un atornasolado bikini de sirena

María Pía Copello se sumó a la lista de famosas de la farándula local que tomó como destino vacacional a la cálida ciudad de Miami. Ante la temporada de calor la ex animadora infantil alzó vuelo a tierras americanas para disfrutar de una corta estadía junto a su familia. Y, por su puesto, nuestro radar fashionista no pudo ser indiferente ante los atuendos veraniegos que empleó.

Dentro de la infinidad de diseños y tipos de trajes de baño que existen, la ex conductora de “Esto es guerra” se decantó por swimmsuits one piece y two pieces en colores sólidos y con prints de la marca Luli fama -una vibrante marca de ropa de baño y resort de lujo con sede en Miami-.

Entre todos los modelos que lució hubo uno que captó rápidamente nuestra atención por su fascinante diseño holográfico de inspiración marina. Se trató de una pieza de la colección “Casa de las sirenas” que constató nuestras sospechas. La pieza -valorizada en 180 dólares según la página web de Luli fama- llevó múltiples escamas de pescado que simularon la piel de la cola de una sirena que añadido al efecto multicolor tornasolado le dieron un toque futurista y fuera de serie.

Asimismo, el bikini contó con un top push up con escote en pico y una trusa con lazadas en los laterales que le otorgaron un mejor ajuste de la prenda al cuerpo. Un diseño que combina tonalidades como el violeta, lavanda y el azul eléctrico para crear una propuesta estéticamente original y fancy empleando la tendencia holográfica.

La tendencia holográfica

En el 2018 la tendencia holográfica -de espíritu brillante e iridiscente- cobró su mayor apogeo al ser incluida por diversas firmas en sus colecciones de otoño-invierno. Tal fue el caso de Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, quien lo incluyó en prendas como gabardinas, blazers, monos, pantalones, tops y bolsos. Otro de ellos fue Alessandro Michele de Gucci, Maison Margiela de John Galliano y Jeremy Scott, a cargo de Moschino, quien lo incorporó en detalles metalizados en faldas, vestidos, capas cortas y calzado, según refieren desde el portal Universal.