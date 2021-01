Alejandra Baigorria incorpora con éxito tendencias en imponente bikini rosa coral

Alejandra Baigorria aprovechó su estancia en Florida para seguir modelando sus mejores teñidas para esta temporada. Bombano beach fue el escenario perfecto para que la empresaria de Gamarra luciera un moderno y atractivo bikini rosa que no podía pasar desapercibido por nuestro radar de moda.

Semanas atrás la integrante de “Esto es guerra” nos confirmó el regreso del tejido a crochet para el verano gracias a un encantador bikini verde fluorescente de su firma homónima y esta vez nos presenta una moderna alternativa que incluye tendencias.

Se trató de un swimsuit two pieces rosa coral de la marca one one swimmwear estilo cutout bandeau -que anteriormente vimos en Isabel Acevedo – con escote halter y lazadas en la parte central del top y en las partes laterales de la trusa tipo tanga que permitieron que la prenda se ajuste a la medida del cuerpo.

La prenda, además, contó con un estampado que forma parte del zoo urbano de las principales prescriptoras de estilo: el estampado de serpiente. Si bien el tono más empleado pues es todo un clásico para llevar este print es el gris, en esta ocasión, la chica reality optó por usar un tono rosa.

De esta forma el snake print le otorgó una chispa que generó un importante atractivo visual conjuntamente con el corte de la prenda. Recordemos que los estampados le ayudan a ponerle más color, texturas y dinamismo a nuestros outfits en cualquier temporada. El animal print -el cual siempre buscan reinventar los diseñadores en los runways internacionales- sumado a la tendencia del cutout bandeou crearon la simbiosis ideal para llevar un traje de baño trendy con mucha presencia y fuerza.

Bikinis ‘cutout bandeau’ y animal print

Según el portal Who What Wear, los bikinis ‘cutout bandeau’, así como las trusas estilo tanga son parte de la tendencia “apenas visible (Barely There)” de ropas de baño. “Ya sea con un recortado en el medio o debajo para resaltar un poco de acción debajo en el pecho, esta tendencia está ganando fuerza rápidamente”, aseguraron en el dicho medio respecto a este trend.

"De Giambattista Valli a Anna Sui, pasando por firmas expertas en renovar el animal print en cada colección, como Dolce&Gabbana o Roberto Cavalli, la pasarela confirma que el estampado más salvaje consigue permanecer en nuestros armarios una temporada más", refieren desde Fashion.hola sobre la irrevocable permanencia de este estampado.