Alejandra Baigorria y el vestido que estrenó para la boda de la mamá de Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao acaban de alcanzar otro hito en su relación esta semana ya que esta semana, la pareja viajó a Florida para asistir a la boda de la mamá del judoca. Eso significa que pudimos presenciar cómo ambos se engalanaron para la ocasión.

Nuestro radar de moda permaneció al tanto de la actividad de Alejandra Baigorria para apreciar el outfit que llevaría para el matrimonio de la mamá de Said Palao. Analizando las postales que compartió la empresaria en sus redes sociales, todo parecería indicar que la boda contó con una temática neutral, hecho que inspiró a Baigorria a elegir un vestido con esta característica que la hiciera destacar.

En Instagram, Alejandra Baigorria compartió una serie de clips y fotografías donde luce un vestido largo en tono nude. La pieza, con un acabado similar a la gamuza, contó con un escote redondo, detalles drappeados a la altura del abdomen y las caderas. Esto creó una cola estilo ‘sirena’ que le dio un look sexy a la chica reality.

El vestido de Alejandra Baigorria contó con elementos clásicos como el tono nude, la silueta y estilo de la cola, que crearon un look sexy pero apropiado para la ocasión. Además, gracias al carácter atemporal de estos componentes, el outfit de la empresaria no pasa de moda y puede ser utilizado en otras oportunidades. No obstante, a pesar de esta decisión fashion de ‘Ale’, existen algunos consejos que expertos en imagen tienen respecto al look de la chica reality para hacer que este pase al siguiente nivel.

Consejo de los expertos

“El vestido hubiera sido más favorecedor en una tela más fluida y más liviana ya que sumado al color, aportan volumen extra a su cuerpo”, explicó Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe. “El color también juega un papel importante, un tono pastel hubiera quedado mejor que el nude ya que este no logra contrastar con su piel. Otro detalle que distorsiona la forma de su cuerpo es el drapeado que tiene en el abdomen y caderas. Los drapeados en general aportan volumen por lo que debe usarse en zonas estratégicas”, concluyó la asesora de imagen.