Dorita Orbegoso reafirma la influencia de las lentejuelas con pícaro conjunto negro

Dorita Orbegoso continúa deleitando a sus seguidores con las fotografías de sus mejores outfits para la temporada de calor. Y es que si bien la temporada de fiestas ha concluido, la modelo no ha dejado de lado las teñidas glam.

La bailarina no es ajena nuestro radar fashionista, ya que en numerosas oportunidades Dorita Orbegoso ha demostrado la versatilidad de su estilo y cómo este es capaz de adaptarse a las tendencias del momento. Esta vez, vuelve a hacer noticia gracias a un jubiloso outfit ideal para cuando finalmente podamos salir de fiesta, o simplemente para vernos estilosas en una ocasión especial dentro de casa. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación, te contamos todos los detalles.

En Instagram, Dorita Orbegoso posó luciendo un conjunto de dos piezas negro con detalles de lentejuelas doradas. La pieza, perteneciente a su firma ‘Door’, contó con un crop top de tirantes delgados, escote en ‘V’ y mangas cero que la bailarina combinó con una mini falda estilo ‘high waisted’. Esta portó un pequeño corte en la pierna que añadió un toque adicional de sensualidad y picardía. Para completar su look, Orbegoso llevó unas argollas doradas XL que hicieron ‘match’ con las lentejuelas.

El outfit de Dorita Orbegoso fascinó a muchas de sus seguidoras pues combinó con éxito una serie de elementos clásicos y en tendencia que crearon un atuendo armonioso. El two piece es un modelo atemporal muy favorecedor que combina con múltiples acabados, como el de lentejuelas que eligió Orbegoso. Este detalle, además de estar en tendencia, resaltó aún más sobre la base oscura del conjunto, apelando al dúo tradicional de negro y dorado que luce sofisticado. Otras famosas peruanas como Flor Polo también se animaron a incorporar lentejuelas en sus looks glam, comprobando la influencia de este acabado en los outfits del momento. Para saber otras formas de usar lentejuelas en tus atuendos, no dudes visitar esta nota.

Las lentejuelas marcan tendencia este 2021

“Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.