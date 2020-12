Dorita Orbegoso estrena radiante vestido dorado para las fiestas de fin de año

Dorita Orbegoso sabe que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Por ello, la modelo seleccionó un outfit ideal para la fecha que no pasó desapercibido ante nuestro radar de moda.

Si hablamos de moda navideña, desde hace unos años se ha priorizado los atuendos metálicos o con detalles de esta clase. ¿El motivo? Aportan un elemento sofisticado, extravagante y brillante que va de maravilla con el ambiente y decoraciones de las festividades. Dorita Orbegoso está al tanto de esta tendencia, y su más reciente teñida lo comprueba.

En Instagram, Dorita Orbegoso compartió una serie de postales de su sesión de fotos navideña, en las que luce un radiante vestido dorado. La pieza contó con un escote ‘off shoulder’, un fondo dorado decorado con un patrón de lentejuelas del mismo tono y una abertura en la pierna que junto a la cola de sirena, consiguieron un look sensual y llamativo. Para completar su atuendo, la modelo llevó unas sandalias de tacón cuadrado con un tono similar a su vestido.

El corte del vestido resultó ideal para Dorita Orbegoso pues enfatizó su silueta de reloj de arena y la tela de su outfit siguió las líneas de naturales de su cuerpo. Además, el color y acabado con lentejuelas le dieron un look glamuroso y digno de las fiestas, que la modelo ¡también podría usar en Año Nuevo para ser el centro de atención!

Consejo de los expertos

El vestido de Dorita Orbegoso contó con dos características que le dieron un look sexy, sin embargo, muchos expertos concuerdan que para no saturar la imagen, lo ideal sería concentrarnos en un solo elemento. “La abertura refuerza el efecto sensual del vestido, pero en mi opinión, debe haber un balance en cuanto a los escotes en un vestido; no se debe exagerar con estos, pues le resta el glamour del corte. Es decir, si eliges un escoge pronunciado, al ponerle un abertura en la pierna el ojo no sabe donde centrar la atención, lo que produce un ruido de imagen”, reveló Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe.