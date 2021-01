Luciana Fuster estrena bikini satinado rosa para celebrar su cumpleaños desde Miami

Luciana Fuster echó vuelo a tierras lejanas para celebrar su cumpleaños número 22 a lo grande. La influencer sorprendió al aparecer con artistas de talla internacional como Marc Anthony festejando su onomástico desde un yate en Miami. Y, por supuesto, nuestro radar de moda no podía pasar por alto los outfits que la modeló utilizó para la ocasión.

En Instagram la Tv host compartió una serie de postales que confirmaron su pasión por la moda y dejaron ver todo su potencial fashionista -que ya hemos observado en anteriores ocasiones-.

En una primera postal la modelo lució un sublime vestido drapeado de corte ceñido y estilo romántico con un escote off shoulders que dejaron al descubierto su espalda y unos volantes de tul que le dieron más volumen a la zona frontal de su look. Un outfit de fiesta con el que Luciana Fuster coronó su día y constató su predilección por el total pink.

En las siguientes instantáneas Luciana Fuster sacó a relucir su venia estilística con un look en el que se adueñó de la escena con un bikini satinado rosa conformado por un top triangular de escote en V y una trusa del mismo diseño con entalle alto. Un modelo en apariencia sobrio y sencillo, pero que gracias al material de la prenda le otorgó un efecto classy, soft y reluciente.

Para acompañar su fancy look la integrante de “Esto es guerra” utilizó una camisa blanca oversized -un must have dentro del armario de las principales prescriptoras de estilo por su adaptabilidad y simpleza- y unas sandalias de peluche de Gucci.

Sobre el uso del satén en bikinis

Una de las características principales del satén es el elegante brillo exterior que muestra y la buena consistencia que tiene al tener un tacto liso. “Es agradable ver los trajes de baño fuera del contexto de la playa y también usados ​​en capas con ropa informal para restar importancia a la fantasía / brillo de la tela de baño satinada”, explicó Cecilia Basari, fundadora de la colección de swimsuits Isa Boulder al portal Who what wear.