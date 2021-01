Mayella Lloclla reinventa la moda andina con romántico vestido de origen peruano

Mayella Lloclla es una de las actrices que ha encontrado en sus outfits una forma adicional de reafirmar su identidad cultural. A través de sus últimos looks hemos confirmado una tendencia en la moda peruana que busca reivindicar el arte textil andino fusionándolo con diseños contemporáneos.

Ya sea en faldas, vestidos, accesorios, jeans o casacas este estilo de vestir se ha ido colando de a pocos en la farándula local. Una propuesta que podemos seguir para llevar las tradicionales polleras al uso diario por medio de faldas frescas y ligeras con bordados andinos. Una manera práctica y funcional de incluir arte y tradición en nuestras prendas en cualquier temporada.

Anteriormente figuras del espectáculo como Flor Polo, Tula Rodríguez y Melissa Paredes sorprendieron con esta corriente estilística y ahora Mayela Llloclla nos presenta un fabuloso estilismo con un vestido que pinta de cuerpo entero esta moda.

En Instagram la protagonista de “El último bastión” modeló un romántico vestido fuscia de escote off shoulders firmado por Maky Atelier que robó nuestra atención inmediatamente. Y es que, si bien esta temporada el print floral marcó la pauta entre las principales influencers, la actriz nacional supo darle un twist empleando un diseño con las místicas y autóctonas flores de nuestra región.

La pieza consiguió trascender los límites de lo tradicional al mezclar diversas rosas y flores -tan característicos de la cultura desarrollada alrededor del valle del Mantaro- con elementos de la cultura europea como son las mangas abullonadas. Detalles que consiguieron resaltar el espíritu mágico de la cultura huanca y que nos invitan a seguir apostando por esta moda novoandina.

Hablan los expertos

“El fucsia es un tono muy favorecedor para la piel latina, el corte de vestido entubado y con mangas abombadas le da el toque chic a la teñida. Mayella es una de las pocas actrices que se ha atrevido a usar códigos andinos o selváticos en sus looks y lo hace siempre de una forma muy acertada. Hoy en día ya vemos a otras figuras del espectáculo lucir prendas con diseños novoandinos y está genial que apostemos por darle más identidad peruana a nuestros outfits”, reveló el maquillador y stylist de artistas, Alexander Casas para Wapa.pe.

“El cabello completamente liso no satura look. Todo lo contrario, luce bastante sobrio y el maquillaje de sombras naturales con delineado profundo muy asertada. Me hubiera gustado ver los labios en tono rosa mate, ya que el brillo y el show en este caso es para el vestido. Sin embargo, es un look muy jovial, romántico y, sobre todo, con ADN peruano”, concluyó Casas sobre el beauty look.