Flor Polo y el outfit que nos invita a incorporar textiles andinos en nuestros looks

Flor Polo vuelve a captar la atención de nuestro radar de moda y esta vez lo hizo con un radiante outfit que exhibe sus raíces peruanas de una manera muy moderna y versátil. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación, te contamos todos los detalles.

La hija de Susy Díaz no es ajena a nuestro radar fashoinista, ya que este año Flor Polo nos ha deslumbrado con una variedad de atuendos que nos demostraron todo el potencial de su estilo. Este fue el caso de una de sus más recientes teñidas, que además ayudó a dar visibilidad a una firma nacional que se dedica a la elaboración de prendas con bordados y textiles andinos.

En Instagram, Flor Polo compartió una postal en la que modela un outfit de verano que combina estilo y tradición. La pieza consistió de un top elástico color rojo, que combinó con una pollera blanca de corte mini con un bordado floral autóctono de la sierra de nuestro país.

Tal y como afirmó Flor Polo en su perfil de Instagram, el outfit que modeló pertenece a la marca nacional Maky Atelier. No obstante, esta no es la primera vez que la famosa lleva una creación de esta firma, pues en el pasado la famosa también lució una pollera negra más amplia con finos apliques de diversos colores. De esta manera, Flor nos invita a incorporar el arte textil andino en nuestros looks (ya sea a través de prendas o accesorios) para lucir un atuendo único que resalte nuestra peruanidad.

El origen de las polleras

De acuerdo al portal de la firma ‘Las polleras de Agus’, estas nacen a raíz del vestido que las mujeres españolas usaban en el siglo XVI y XVII. En otras palabras, es el producto de una simbiosis de la influencia hispana y la cultura andina. Los diseños de las polleras varían de acuerdo a la historia, costumbres y creencias de cada pueblo o comunidad. ¿El motivo? Cada pieza refleja los rasgos culturales de un grupo específico en el que se puede observar parte de su historia, influenciada por la geografía, tradición, etc.