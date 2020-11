El moderno matching outfit que Karen Dejo compartió con su hija Mía

Karen Dejo tiene una afinidad por la moda que la impulsa a crear impactantes estilismos que siempre la hacen brillar. Pero no es la única que comparte esta pasión. Todo parecería indicar que la modelo también ha transmitido el gusto por all things fashion a su pequeña hija Mía, y sus más recientes looks son una prueba de ello.

La participante del reality de competencias ‘Esto Es Guerra’ tomó su perfil de Instagram para dedicar una publicación celebrando el cumpleaños número nueve de su hija. En la fotografía compartida, podemos ver que Karen Dejo y Mía posan juntas luciendo matching outfits y accesorios, para mostrar su complicidad con un look dulce y atemporal.

Los matching outfits de Karen Dejo y su hija consistieron en prendas clásicas que además de siempre estar ‘a la moda’, nos quedan bien a todas sin importar nuestra edad o contextura. Se trata de las blusas blancas, acompañadas de las casacas de denim. Los expertos aseguran que estos son dos elementos esenciales que todas deberíamos tener en nuestros armarios ya que además de su habilidad para siempre lucir bien, combinan con todo y son capaces de armar múltiples outfits independiente de la estación.

En el cabello, Karen Dejo y Mía usaron ganchitos XL decorados con perlitas, un tipo de accesorio que regresó el año pasado con unos ligeros cambios para marcar tendencia. Este fue el elemento final que selló sus looks de matching outfits, que además de mostrar su pasión por la moda, evidenciaron el amor y complicidad que tienen madre e hija.

El denim y sus usos

"Actualmente, el denim es usado para hacer todo tipo de prendas y para todas las edades, ya que está hecho principalmente de algodón es un tejido que se puede variar según las necesidades de quien desee fabricar la prenda. Y eso lo podemos verificar buscando todos los jeans que tenemos en el clóset, verás que no todos tienen la misma densidad, tampoco tienen el mismo nivel de estiramiento, incluso ni siquiera tienen el mismo acabado. Ahora que estamos viviendo el regreso de los noventas las prendas de denim son un #MustHave inclusive podemos ver looks de #TotalDenim que combinan prendas de este mismo tejido en un mismo outfit", dijo Sandra Andrade, diseñadora de moda especializada en Marketing de Moda & Tendencias para Wapa.pe.