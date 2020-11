Déjate conquistar por el elegante outfit black and white de Mónica Torres

Mónica Torres es una conocida actriz nacional que se ha robado los corazones de miles de peruanos gracias a sus numerosas participaciones en conocidas telenovelas. No obstante, además de su pasión por la actuación, Mónica también ha demostrado tener una afinidad por la moda que no duda compartir cada cierto tiempo con sus seguidores.

Recientemente, la actriz de la serie de televisión ‘De vuelta al barrio’ dispuso de su perfil de Instagram para anunciar el regreso de su divertido personaje. Y para hacerlo, Mónica Torres lució un simple pero elegante outfit que la hizo lucir fenomenal. Además, contiene un importante lección de estilo que todas podemos tener en consideración al momento de vestir.

El outfit de Mónica Torres fue un look black and white que consistió en una blusa blanca, de mangas largas y basta asimétrica; corta al frente y más larga en la parte trasera. Para acompañar esta prenda, la actriz peruana llevó unas leggings negras y de calzado, unas ballerinas blancas con tiras negras para hacer match con su look. El detalle final vino con el collar XL confeccionado con piezas blancas y negras que gracias a su tamaño, ayudaron a estilizar su figura y darle una apariencia más moderna.

A través de este outfit, Mónica Torres nos dio una lección de moda muy importante: el poder del black and white. También conocido como ‘salt and pepper’ (sal y pimienta), este dúo es uno de los más populares al momento de vestir gracias a su simpleza. Esto le da un carácter clásico y sofisticado que nos queda bien a todas. Pero eso no es todo. Con su atuendo, la actriz también nos demostró cómo incorporar unas leggings en un look más elegante: con una blusa amplia y accesorios XL. Así, Mónica Torres consiguió un conjunto atemporal que todas podemos replicar para lucir fabulosas.

Blusas asimétricas

Sin duda, la prenda que más nos llamó la atención del outfit de Mónica Torres, fue su blusa asimétrica. Las prendas con ‘frente corto y delantera larga’ se han vuelto muy populares en el mundo de la moda, no solo en blusas, sino también en vestidos. ¿El motivo? Ayudan a estilizar nuestra figura ya que cubre el abdomen y alargan las piernas, todo esto sin mencionar que nos dan un look moderno y muy fashionista.