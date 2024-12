Jennifer López sigue marcando tendencia con looks modernos y llenos de confianza. A sus 55 años, la diva del Bronx demuestra que la edad no es un límite para lucir increíble. En su más reciente aparición, mostró cómo combinar jeans con un maxi abrigo, una fórmula práctica y sofisticada que dominará el 2025.



El maxi abrigo aporta elegancia y estructura, mientras que los jeans añaden un toque casual y relajado. JLo completó su look con accesorios minimalistas y un peinado fresco, reafirmando que menos es más. Este conjunto versátil será clave para mujeres que buscan estilo sin esfuerzo el próximo año.