El cabello, ese reflejo visible de nuestra personalidad, atraviesa diversas fases de crecimiento, caída y textura. A pesar de que factores como la genética o el estilo de vida influyen en su ciclo, un aspecto que tal vez no conozcas es el impacto del calendario lunar en su desarrollo. Cortar el cabello en las fases lunares correctas, según la tradición, puede acelerar su crecimiento, hacerlo más fuerte e incluso prevenir que se debilite. Aunque no se trata de una ciencia exacta, quienes siguen esta práctica ancestral aseguran que tiene un toque de magia que realmente funciona.



La relación entre el corte de cabello y las fases lunares tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones agrícolas, donde los ciclos lunares determinaban los mejores momentos para sembrar y cosechar. La Luna creciente, asociada con el crecimiento de las plantas, se consideraba un momento ideal para cortar el cabello y promover su fortalecimiento. A lo largo de la historia, esta tradición se ha mantenido viva, y en culturas como la china o la indígena americana, el cabello simbolizaba fuerza y energía. Aunque no todos creen en el poder lunar, esta tradición sigue siendo seguida por muchos, especialmente en febrero de 2025, cuando las fases lunares brindan días perfectos para un corte que favorezca un crecimiento saludable del cabello.