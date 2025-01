María Fe Saldaña ha dejado atrás la polémica que la rodeaba a principios de 2025 para dar paso a un momento lleno de felicidad y amor. La influencer y empresaria, tras un complicado capítulo de su vida, ha decidido compartir con sus seguidores una de las noticias más especiales: está esperando un bebé. Con una elegancia indiscutible, María Fe luce su baby bump con un vestido boho chic de ensueño, con delicados detalles de encaje y tejidos naturales que resaltan su feminidad y la dulzura del momento. El diseño fluido y relajado no solo marca su estilo único, sino que refleja la serenidad y la emoción que siente por esta nueva etapa. Con su look lleno de frescura y sofisticación, ella no solo celebra la vida, sino también el poder de la moda como una forma de expresión personal, incluso en el embarazo.