Christian Domínguez dejó claro que no está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo en vivo, desafiando a Karla Tarazona . Durante su intervención, el cantante respondió no dudó en rechazar con firmeza que pasaría por esta prueba, dejando sorprendidos a los espectadores. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí.

“Hoy por hoy, según tú te estás portando bien y estás yendo a terapia, ¿te sentarías en el polígrafo para ver si es verdad lo que dices?”, dijo Karla dirigiéndose al cantante y este no titubeó en responder: “¿Para qué? Si tú me quieres creer, bien; y si no, también. O sea, ¿me tengo que sentar en un polígrafo para que me creas? ¡Por favor!”.