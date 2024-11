Sully Sáenz, la popular influencer y modelo peruana, ha deslumbrado en las playas de Miami con un romántico vestido Boho Chic que resalta su estilo sofisticado y a la moda. Este look no solo refleja las tendencias actuales, sino que también captura la esencia del verano con su diseño etéreo y lleno de personalidad. La elección del vestido Boho Chic es una clara muestra de su afinidad por los estilos románticos y relajados que dominan esta temporada. Han sido reiteradas veces en la que, la empresaria ha encantado a sus seguidores en múltiples ocasiones con su gran estilo y elegancia al combinar colores, texturas y prendas que, a primera vista, parecen opuestas. En su último post, nos demuestra por qué sigue siendo una figura relevante que tiene en cuenta las últimas tendencias de la moda.

El vestido que luce Sully Sáenz para una romántica mañana o tarde de playa es un encantador modelo de estilo Boho Chic, que combina frescura y coquetería sin ser atrevido. Este diseño presenta un corte recto que acentúa la parte del pecho, hombros y cuello, ofreciendo una silueta elegante y sofisticada. La prenda cuenta con una capa externa es transparente y está adornada con bordados de flores, lo que añade un toque de delicadeza y romanticismo al look.



Para complementar su look playero, Sully optó por unas elegantes sandalias tipo taco que alargan visualmente sus piernas y aportan un aire sofisticado. Además, eligió accesorios sutiles que no compiten con el vestido, permitiendo que este sea el protagonista del atuendo. Las gafas de sol de color negro añaden un toque chic y práctico, protegiéndola del sol mientras mantiene su estilo impecable.