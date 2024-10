Aida Martínez ha captado la atención del mundo de la moda al presentar un look veraniego que marca el inicio de la temporada 2025. Su bikini de dos piezas, adornado con un atractivo estampado tie dye en tonos vibrantes, no solo refleja las tendencias actuales, sino que también resalta su figura de manera espectacular. Este diseño combina la frescura del tie dye con detalles florales, creando una pieza que es tanto divertida como elegante.



Complementando su look, Aida optó por un pareo de estilo galáctico , que presenta patrones en colores verde y morado. Este pareo no solo añade un toque de misterio y creatividad al atuendo, sino que también proporciona versatilidad, permitiendo múltiples formas de uso. La combinación del bikini tie dye y el pareo galáctico demuestra cómo los accesorios pueden elevar un look playero a nuevas alturas, ofreciendo tanto funcionalidad como estilo.