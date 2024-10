Pamela López ha vuelto a las redes sociales tras varios días de ausencia, provocados por controversias en su vida personal. Ante su regreso, la todavía esposa de Christian Cueva reapareció en redes sociales al reportear una fotos donde se la ve luciendo look casual gobernado por una prenda en tendencia para esta temporada primavera verano 2025, una look compuesto por prendas casual y chic.



La figura publica, optó por un clásico estilo de verano con prendas de invierno que aportan un aire chic y audaz. Esta elección ha sido considerada como el look perfecto para una tarde tranquila y fresca.