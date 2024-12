La Navidad 2024 llegó cargada de glamour y estilo, y nuestras celebridades peruanas no pasaron desapercibidas. Nathalie Vértiz, Sully Saenz, Brunella Horna y Ethel Pozo se robaron las miradas con sus looks deslumbrantes, los cuales compartieron en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Con atuendos que reflejan las últimas tendencias, estas fashionistas lograron capturar la esencia navideña sin perder su toque personal.



Los tonos metálicos, los brillos y los rojos intensos dominaron la noche, mientras que los vestidos de gala y los conjuntos con detalles festivos marcaron la pauta en sus outfits. Cada una de ellas logró combinar a la perfección los colores que evocan la Navidad, luciendo espectaculares con prendas que no solo siguen las tendencias actuales, sino que también reflejan el espíritu de la temporada. Ya sea con vestidos largos, conjuntos chic o elegantes accesorios, Nathalie, Sully, Brunella y Ethel brillaron en la Nochebuena, demostrando que la moda y la Navidad van de la mano.4o mini

Navidad 2024: Los mejores looks de noche buena

Nathalie Vértiz: Vestido midi blanco y negro

Si hablamos de glamour y alta moda, Nathalie Vértiz es la primera en dar cátedra de elegancia y nuevas tendencias. Para esta Navidad 2024, la modelo y conductora peruana optó por un vestido midi bandage en negro con franjas blancas y cuello halter. Con un diseño ajustado que resalta su figura, el atuendo no solo exuda sofisticación, sino que también logra un equilibrio perfecto entre modernidad y estilo clásico.



El vestido, con líneas precisas y detalladas, se convirtió en la pieza central del look de Nathalie, quien complementó su atuendo con accesorios pequeños y delicados. Optó por joyas minimalistas, dándole un toque de elegancia sutil y manteniendo la limpieza visual de su conjunto. Esta elección de estilo reafirma su posición como una de las principales referentes de moda, siempre atenta a las últimas tendencias sin perder su esencia personal.4o mini

Brunella Horna: Vestido de lentejuelas rojas

Brunella Horna se convirtió en el centro de atención esta Navidad con un espectacular vestido de lentejuelas rojas que marcó una de las tendencias más llamativas de la temporada. Con un diseño elegante y sofisticado, el vestido abrazó su figura con un corte perfecto y una caída fluida, logrando un look festivo ideal para la Nochebuena. Las lentejuelas, protagonistas de la temporada, reflejan la luz de manera impresionante, dando ese toque glamuroso que caracteriza la Navidad.



El rojo, color tradicional de las festividades, se renovó este año en versiones metálicas y brillantes, y Brunella lo llevó con total estilo, mostrando cómo incorporar estos elementos a un look moderno y chic. Este tipo de vestidos no solo son perfectos para las celebraciones navideñas, sino que se posicionan como una apuesta segura para cualquier evento de noche, reafirmando que las lentejuelas y el brillo están de vuelta con fuerza.

Magaly Medina: Vestido sirena con detalles floral 3D

Magaly Medina deslumbró en esta Navidad con un look que marcó la diferencia y estableció una nueva tendencia en la moda festiva. La popular conductora lució un espectacular vestido de corte sirena que resaltó su figura, una elección perfecta para una noche especial como la Nochebuena. Este diseño, que se ajusta al cuerpo de forma elegante y sofisticada, fue el centro de atención gracias a los detalles florales 3D que lo adornaban, aportando un toque de frescura y modernidad a su atuendo.

El vestido, en un tono vibrante y lleno de vida, incorporó flores tridimensionales que le dieron textura y volumen, elevando la pieza a un nivel de alta costura. Este detalle no solo es una tendencia emergente, sino que también representa el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo innovador, fusionando la tradición de los vestidos festivos con el vanguardismo del diseño contemporáneo. Magaly, fiel a su estilo y a las últimas tendencias, demostró que este tipo de detalles en la moda seguirán siendo protagonistas en las celebraciones, convirtiéndose en una elección destacada para las fiestas navideñas.

Sully Saenz: El poder de la borgoña y el encaje floral