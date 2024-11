Natalie Vértiz, la ex Miss Perú y reconocida influencer, no solo es una de las personalidades más queridas en la industria del entretenimiento, sino también un referente indiscutible en el mundo de la moda. Con cada aparición, ya sea en eventos o en sus publicaciones de Instagram, Natalie deslumbra con su estilo impecable y fresco. Su reciente elección de un vestido floral al estilo ‘lady like’ ha reafirmado su capacidad para mezclar tendencias clásicas con un toque moderno.



En su página de Instagram, donde reúne millones de seguidores, Natalie comparte cómo adapta su guardarropa a cada ocasión, ya sea casual, formal o de alta costura. Desde atuendos relajados para el día a día hasta elegantes vestidos como este último, su estilo refleja sofisticación y personalidad. Este look floral, en particular, destaca por su aire romántico y femenino, perfecto para inspirar a sus fans en cualquier temporada.