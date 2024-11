Natalie Vértiz , la reconocida modelo peruana y ex reina de belleza, ha vuelto a captar la atención del mundo de la moda al dirigirse a México para asistir a uno de los eventos más esperados del año: el desfile de Carolina Herrera Resort 2025 . Este evento, que se llevó a cabo recientemente, ha sido un homenaje a la alta artesanía mexicana y ha presentado una colección llena de elegancia y sofisticación. La colección Resort 2025 de Carolina Herrera , diseñada por Wes Gordon, destaca por sus exquisitos bordados de encaje y estampados florales , que se perfilan como las principales tendencias para el próximo año . Durante el desfile, los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de vestidos que combinan la tradición artesanal con un enfoque contemporáneo, reflejando la rica cultura mexicana.

Natalie Vértiz deslumbró en el desfile de Carolina Herrera Resort 2025, donde su look no solo reflejó la esencia de la colección, sino también su propio estilo distintivo. La ex reina de belleza y modelo peruana optó por un elegante vestido amarillo vibrante que presentaba hombreras maxi y mangas hasta el codo. Este color, además de ser un símbolo de alegría y energía, se alinea perfectamente con una de las tendencias más destacadas de la colección, que celebra la luminosidad y el colorido característicos de la cultura mexicana.