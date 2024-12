El evento donde la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ pondrá en venta parte de su vestuario y accesorios se realizará este domingo 15 de diciembre desde las 9:30 a.m., a las 5:30 p.m., en el Hotel Costa del Sol.

Medina dio un adelanto de lo que tendrá disponible para que sus seguidoras compren y armen sus looks en esta Navidad. “Miren, les voy a mostrar lo que he estado separando, miren esto, qué sexy, ¿no les parece? Estos body muy sexy van a estar mañana a la venta, miren qué lindo este con pedrería, tengo varios, todos son de encaje, tengo vestidos de fiesta, de noche. Estamos aquí seleccionando todas las prendas, ya saben, mañana nos vemos ahí, quiero darles un súper gran abrazo, así que no se olviden”, finalizó.