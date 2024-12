"Te podría decir que Magaly arruinó mi vida de verdad, por eso es que yo no hago muchas cosas", comentó en un inicio. Asimismo, el joven explicó que, luego de que sus datos privados se difundieran sin su consentimiento, vive con el miedo de ser víctima de la delincuencia.

“Me doxeó, literal, me exhibió a nivel nacional. Estuvo muy mal, la verdad, o sea, tratar de exhibirme a nivel nacional sabiendo que hay mucha delincuencia (...) Yo nunca le había hecho nada, nunca le había comentado, nunca he estado en escándalos, y todo fue por esa batalla (de TikTok)", agregó el influencer, quien también advirtió que “no puede hablar mucho de ella”.