Leslie Shaw lo ha vuelto a hacer: la cantante y compositora ha dejado a todos boquiabiertos con su nuevo look, donde la tendencia furry y el calzado tipo Bratz se apoderan del conjunto. Con un estilo siempre a la vanguardia, "La Barbie de la cumbia" ha demostrado que no solo marca tendencias en la música, sino también en la moda. Este look, combinado a la perfección con prendas de lujo y una actitud deslumbrante, se destacó en uno de sus recientes conciertos, convirtiéndose en un referente para todas sus seguidoras que buscan seguir el camino de la moda más osada.



A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, Leslie comparte con sus seguidores un vistazo exclusivo de su vida, donde la moda y la extravagancia se dan la mano. Su estilo único se complementa con piezas como las botas Bratz, que se han convertido en un must para quienes buscan dar un toque de audacia a sus atuendos. Al sumar esta tendencia con el estilo furry, que agrega volumen y textura, Leslie Shaw no solo cautiva con su voz, sino también con su capacidad para arriesgarse y sobresalir en el mundo de la moda. Sin duda, este look se posiciona como uno de los más llamativos y será un referente en las tendencias para el verano 2025.

Leslie Shaw y la tendencia 'Furry'

La tendencia "furry" ha llegado para quedarse, y este invierno 2024 se ha convertido en una de las más atrevidas y divertidas en el mundo de la moda. Con prendas que incorporan texturas peludas y esponjosas, esta tendencia aporta un toque de lujo y extravagancia al guardarropa. Desde chaquetas y abrigos hasta accesorios como bufandas y guantes, las fibras suaves se están apoderando de las pasarelas y de las calles. Lo interesante de esta tendencia es cómo se adapta a diferentes estilos, ya sea en colores vibrantes o en looks más neutros, pero siempre con ese toque juguetón y audaz.



Leslie Shaw ha sido una de las celebridades que ha adoptado esta moda "furry" con una versión única de la tendencia. La cantante y modelo peruana sorprendió a todos con unos maxi lentes de peluche, el accesorio perfecto para complementar su look audaz. Lo más llamativo fue que combinó estos lentes con un estampado de Reino Unido, creando una mezcla de estilos que le dio un giro moderno a la moda retro. Este look, que fusiona la comodidad y la extravagancia de las prendas "furry" con la actitud rebelde de Leslie, demuestra cómo la moda puede ser divertida, arriesgada y totalmente innovadora. Sin duda, Leslie Shaw está marcando la pauta con su estilo único y su capacidad para llevar las tendencias de manera fresca y sofisticada.

Calzado en tendencia 'Botas Bratz'