Hija de Richard Acuña brilla en su quinceañero con look creado por maquillador del Miss Perú
La hija del político trujillano Richard Acuña celebró sus quince años en una fiesta inolvidable, marcada por la elegancia y el lujo. Con una decoración de ensueño y la presencia de reconocidos invitados del mundo de la moda y la belleza, la joven no solo deslumbró con su vestido de reina, sino también con un maquillaje ultra glam, realizado por el maquillador de Tatiana Calmell y Janick Maceta. Conozcamos a detalle su look digno de reina.
Ondas sueltas estilo Hollywood glam
En su inolvidable fiesta de quince años, la hija de Richard Acuña deslumbró con un look digno de reinas de belleza, trabajado por el reconocido maquillador Christian Matta, famoso por realzar la elegancia de Miss Perú Tatiana Calmell y Janick Maceta.
Para esta noche especial, la joven apostó por un maquillaje impecable de acabado glamuroso, resaltando su frescura y sofisticación. El estilo se completó con un peinado en ondas sueltas estilo Hollywood glam, un clásico que aportó volumen, movimiento y un aire de estrella de cine, convirtiéndola en el centro de todas las miradas.
Rafaela Acuña brilló con un maquillaje glow rosado
Rafaela Acuña sorprendió en su quinceañero con un maquillaje que resaltó su belleza natural, trabajado por el reconocido Christian Matta y su equipo. La propuesta se centró en una piel efecto glow, fresca y radiante, acompañada de tonos rosados cálidos que aportaron dulzura y sofisticación. Sus ojos destacaron con un ahumado en matices rosados, logrando profundidad sin perder naturalidad. Para culminar, un sutil iluminador aplicado en puntos clave realzó su rostro, creando un look armonioso, elegante y digno de una verdadera reina en su noche especial.