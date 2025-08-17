Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Hija de Richard Acuña brilla en su quinceañero con look creado por maquillador del Miss Perú

La hija de Richard Acuña celebró sus 15 años como toda una reina, luciendo un maquillaje impecable a cargo del experto del Miss Perú. Conozcamos los detalles de su look

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Richard Acuña brilla en su quinceañero con look creado por maquillador del Miss Perú
    Hija de Richard Acuña | Composición Wapa | Instagram
    Hija de Richard Acuña brilla en su quinceañero con look creado por maquillador del Miss Perú

    La hija del político trujillano Richard Acuña celebró sus quince años en una fiesta inolvidable, marcada por la elegancia y el lujo. Con una decoración de ensueño y la presencia de reconocidos invitados del mundo de la moda y la belleza, la joven no solo deslumbró con su vestido de reina, sino también con un maquillaje ultra glam, realizado por el maquillador de Tatiana Calmell y Janick Maceta. Conozcamos a detalle su look digno de reina.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña

    Ondas sueltas estilo Hollywood glam

    En su inolvidable fiesta de quince años, la hija de Richard Acuña deslumbró con un look digno de reinas de belleza, trabajado por el reconocido maquillador Christian Matta, famoso por realzar la elegancia de Miss Perú Tatiana Calmell y Janick Maceta.

    Para esta noche especial, la joven apostó por un maquillaje impecable de acabado glamuroso, resaltando su frescura y sofisticación. El estilo se completó con un peinado en ondas sueltas estilo Hollywood glam, un clásico que aportó volumen, movimiento y un aire de estrella de cine, convirtiéndola en el centro de todas las miradas.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador

    Rafaela Acuña brilló con un maquillaje glow rosado

    Rafaela Acuña sorprendió en su quinceañero con un maquillaje que resaltó su belleza natural, trabajado por el reconocido Christian Matta y su equipo. La propuesta se centró en una piel efecto glow, fresca y radiante, acompañada de tonos rosados cálidos que aportaron dulzura y sofisticación. Sus ojos destacaron con un ahumado en matices rosados, logrando profundidad sin perder naturalidad. Para culminar, un sutil iluminador aplicado en puntos clave realzó su rostro, creando un look armonioso, elegante y digno de una verdadera reina en su noche especial.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Richard Acuña brilla en su quinceañero con look creado por maquillador del Miss Perú
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Korina Rivadeneira viste de negro y destapa crisis matrimonial con Mario Hart

    Descubre cómo hacer la mascarilla casera a base de papa y leche de efecto rejuvenecedor

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;