La hija de Richard Acuña celebró sus 15 años como toda una reina, luciendo un maquillaje impecable a cargo del experto del Miss Perú. Conozcamos los detalles de su look

La hija del político trujillano Richard Acuña celebró sus quince años en una fiesta inolvidable, marcada por la elegancia y el lujo. Con una decoración de ensueño y la presencia de reconocidos invitados del mundo de la moda y la belleza, la joven no solo deslumbró con su vestido de reina, sino también con un maquillaje ultra glam, realizado por el maquillador de Tatiana Calmell y Janick Maceta. Conozcamos a detalle su look digno de reina.

Ondas sueltas estilo Hollywood glam

En su inolvidable fiesta de quince años, la hija de Richard Acuña deslumbró con un look digno de reinas de belleza, trabajado por el reconocido maquillador Christian Matta, famoso por realzar la elegancia de Miss Perú Tatiana Calmell y Janick Maceta.

Para esta noche especial, la joven apostó por un maquillaje impecable de acabado glamuroso, resaltando su frescura y sofisticación. El estilo se completó con un peinado en ondas sueltas estilo Hollywood glam, un clásico que aportó volumen, movimiento y un aire de estrella de cine, convirtiéndola en el centro de todas las miradas.

Rafaela Acuña brilló con un maquillaje glow rosado