Victoria Beckham marca tendencia con el look 'effortless' que rejuvenece y favorece a todas las mujeres

La esposa de David Beckham deslumbró en el cumpleaños 23 de Romeo con un nuevo look 'effortless' que impone estilo y rejuvenece.

    Victoria Beckham lució radiante la noche del sábado. La ex Spice Girl se robó todas las miradas en la celebración del cumpleaños de su segundo hijo, Romeo. La familia Beckham, con excepción de Brooklyn, se reunió en Aki London, el exclusivo restaurante de cocina japonesa de Cavendish Square que abrirá este mes. Para la ocasión, Victoria optó por su infaltable look total black, una falda satinada y semitransparente combinada con un blazer, logrando un look sofisticado y estructurado. ¡Impecable!

    Lo que realmente dio de qué hablar fue su melena. A sus 51 años, Victoria Beckham es reconocida por reinventar constantemente su estilo capilar, y este 2025 ya ha pasado de un bob corto a una larga melena tipo Rapunzel con extensiones. Sin embargo, este fin de semana sorprendió al aparecer con un corte de media melena, más pulido, ligeramente más largo de lo habitual y lejos del estilo sirena.

    El afamado estilista de celebridades, Michael Gray, analizó este nuevo giro en el look de la diseñadora y declaró a la revista ¡HOLA!: “Victoria Beckham ha sido referente de peinados icónicos durante años. Últimamente ha preferido un estilo minimalista que le aporta frescura y refleja a la perfección la estética sofisticada de su firma de moda y belleza”.

    Cómo recrear el nuevo peinado de Victoria en casa

    Si quieres probar el estilo de Victoria, Michael recomienda: “Este look se consigue con ondas suaves en la parte media del cabello, alternando su dirección para dar un acabado natural y desenfadado. Es fundamental que las primeras ondas se formen hacia atrás, a la altura de los pómulos, para resaltar el rostro y realzar sus facciones”.

    Las puntas deben mantenerse rectas para evitar un efecto demasiado ‘armado’. Se puede conseguir con una tenaza de 25 mm y el spray Living Proof Flex Hairspray, que actúa como protector térmico y fijador. Una vez frías, las ondas deben soltarse con los dedos en lugar de cepillarlas, para lograr ese acabado natural, con movimiento y un aire relajado”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Victoria Beckham marca tendencia con el look ‘effortless’ que rejuvenece y favorece a todas las mujeres
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

