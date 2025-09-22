Laura Huarcayo deslumbra con look renovado mientras crecen los rumores de su regreso a la TVÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Laura Huarcayo, exmodelo y emblemática conductora de televisión, ha cautivado a sus seguidores con un radical cambio de look, justo en medio de los rumores sobre su posible regreso a la TV peruana tras 10 años.
Según el conductor Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, Laura sería la elegida para conducir el programa tras la supuesta salida de María Pía, quien lidera el espacio de América TV desde 2023 junto a La Carlota y Mario Hart. Conozcamos ahora el look renovado que fascina a sus fans.
Laura Huarcayo cautiva con look renovado de estilo sirena
Laura Huarcayo sigue desatando su lado más chic, sumándose a las tendencias de moda no solo en sus outfits, sino también en sus cambios de look. Esta vez, la exmodelo dejó su cabello lacio para apostar por las frescas y revolucionarias ondas “sirena”, un estilo que evoca frescura, juventud y un alto nivel de glamour.
En medio de esta transformación, la conductora volvió a pisar el set de televisión de MQM, encendiendo rumores sobre su posible regreso tras 10 años. Aunque América Televisión no ha emitido un comunicado oficial, Kurt Villavicencio aseguró que su fuente es confiable. Con un estilo radiante y en medio de especulaciones, ¿será este el ansiado retorno de Laura a la televisión peruana?
Ondas sirena: frescura y glamour en tendencia
El pelo de sirena se ha convertido en la tendencia favorita de quienes buscan un estilo fresco, juvenil y lleno de glamour. Las ondas suaves y voluminosas, que caen con naturalidad, evocan movimiento y luminosidad, transformando cualquier look en un statement de moda.
Este estilo no solo aporta elegancia, sino que también permite versatilidad: funciona tanto para eventos formales como para el día a día. Influencers y celebridades lo han adoptado, consolidándolo como un must en el mundo beauty. Además, las ondas “sirena” resaltan el brillo natural del cabello y se adaptan a distintos largos y texturas. Sin duda, es la opción perfecta para quienes quieren un cambio renovador sin perder sofisticación.