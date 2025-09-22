Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Laura Huarcayo deslumbra con look renovado mientras crecen los rumores de su regreso a la TV

Laura Huarcayo, icónica conductora, impacta con radical cambio de look y despierta rumores sobre su esperado regreso a la TV peruana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Laura Huarcayo deslumbra con look renovado mientras crecen los rumores de su regreso a la TV
    Laura Huarcayo | Composición Wapa | Instagram
    Laura Huarcayo deslumbra con look renovado mientras crecen los rumores de su regreso a la TV

    Laura Huarcayo, exmodelo y emblemática conductora de televisión, ha cautivado a sus seguidores con un radical cambio de look, justo en medio de los rumores sobre su posible regreso a la TV peruana tras 10 años.

    Según el conductor Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, Laura sería la elegida para conducir el programa tras la supuesta salida de María Pía, quien lidera el espacio de América TV desde 2023 junto a La Carlota y Mario Hart. Conozcamos ahora el look renovado que fascina a sus fans.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ely Yutronic revela que tendrá una niña y presume su avanzada pancita con bikinis que enternecen redes

    Laura Huarcayo cautiva con look renovado de estilo sirena

    Laura Huarcayo sigue desatando su lado más chic, sumándose a las tendencias de moda no solo en sus outfits, sino también en sus cambios de look. Esta vez, la exmodelo dejó su cabello lacio para apostar por las frescas y revolucionarias ondas “sirena”, un estilo que evoca frescura, juventud y un alto nivel de glamour.

    En medio de esta transformación, la conductora volvió a pisar el set de televisión de MQM, encendiendo rumores sobre su posible regreso tras 10 años. Aunque América Televisión no ha emitido un comunicado oficial, Kurt Villavicencio aseguró que su fuente es confiable. Con un estilo radiante y en medio de especulaciones, ¿será este el ansiado retorno de Laura a la televisión peruana?

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Cachaza eleva la moda nupcial con majestuoso vestido tejido en su pedida de mano: conoce marca y precio

    Ondas sirena: frescura y glamour en tendencia

    El pelo de sirena se ha convertido en la tendencia favorita de quienes buscan un estilo fresco, juvenil y lleno de glamour. Las ondas suaves y voluminosas, que caen con naturalidad, evocan movimiento y luminosidad, transformando cualquier look en un statement de moda.

    Este estilo no solo aporta elegancia, sino que también permite versatilidad: funciona tanto para eventos formales como para el día a día. Influencers y celebridades lo han adoptado, consolidándolo como un must en el mundo beauty. Además, las ondas “sirena” resaltan el brillo natural del cabello y se adaptan a distintos largos y texturas. Sin duda, es la opción perfecta para quienes quieren un cambio renovador sin perder sofisticación.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Huarcayo deslumbra con look renovado mientras crecen los rumores de su regreso a la TV
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo revela su mayor secreto de belleza para combatir las arrugas en la frente

    Brunella Horna impone estilo con dos looks diferentes en el exclusivo cumpleaños de Richard Acuña

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;