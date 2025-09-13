Wapa.pe
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Maria Pia, Anna Carina y Micaela Bedin derrochan elegancia con looks minimalistas en evento de moda

Las hermanas Maria Pia, Ana Carina y su sobrina Micaela Bedin deslumbran con su estilo minimalista y glam en evento exclusivo de H&M.

    Las hermanas Copello, Maria Pia y Ana Carina, acompañada de su hija Micaela Bedin, deslumbraron con su estilo y glamour en el reciente evento de H&M. Apostando por atuendos elegantes que reflejan su esencia, las influencers reafirmaron su dominio frente a las nuevas tendencias de la moda.

    A través de Instagram, Ana Carina compartió varias postales de su photoshooting junto a Micaela y Maria Pia, mostrando looks impecables que combinan minimalismo y sofisticación. Descubre en Wapa.pe todos los detalles de sus estilos y outfits.

    Maria Pia, Ana Carina y Micaela Bedin derrochan estilo en looks neutros

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;