Maria Pia, Anna Carina y Micaela Bedin derrochan elegancia con looks minimalistas en evento de moda
Las hermanas Copello, Maria Pia y Ana Carina, acompañada de su hija Micaela Bedin, deslumbraron con su estilo y glamour en el reciente evento de H&M. Apostando por atuendos elegantes que reflejan su esencia, las influencers reafirmaron su dominio frente a las nuevas tendencias de la moda.
A través de Instagram, Ana Carina compartió varias postales de su photoshooting junto a Micaela y Maria Pia, mostrando looks impecables que combinan minimalismo y sofisticación. Descubre en Wapa.pe todos los detalles de sus estilos y outfits.
Maria Pia, Ana Carina y Micaela Bedin derrochan estilo en looks neutros
