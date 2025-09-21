Ely Yutronic fusiona coquetería y ternura al lucir su pancita en un bikini verde vibrante que enamora a todos sus seguidores.

Ely Yutronic muestra por primera vez su pancita de embarazo luciendo un atrevido bikini verde durante una escapada a la playa. La periodista posó sola, deslumbrando con un radiante y colorido traje de baño de dos piezas que se robó todas las miradas.

A través de su red social Instagram, compartió una serie de fotografías que captaron la atención de sus seguidores, quienes no dejaron de elogiarla. ¿Quieres conocer todos los detalles de este impactante momento? Sigue leyendo y descúbrelo.

Ely Yutronic sorprende al mostrar su pancita en bikini

Compartiendo una instantánea, la periodista se muestra más que feliz en esta nueva etapa de su vida, ahora en la dulce espera de su hija. A través de su cuenta de Instagram, publicó un emotivo mensaje acompañado de tiernas palabras:

"Mi mamá está por cumplir años y siempre me dice que soy su mejor regalo. ¡Ya me lo creo! Además, seré una niña. Nos encanta caminar por la playa y darnos unos ricos baños en el mar. Les mando muchos saludos a todas mis amigas y amigos que siempre preguntan por mí", escribió Ely Yutronic.

Posando con su pancita y mostrando el avance de su gestación, la conductora sorprendió con un bikini beige de dos piezas que encantó y desató una ola de comentarios llenos de ternura: “Qué linda”, “Estás hermosa con tu barriguita, Ely”, “Hermosa, bendiciones para ti y tu bebé”.

Ely Yutronic deslumbra con su pancita en colorido bikini verde

Ely Yutronic volvió a enamorar a sus seguidores al lucir un bikini verde de dos piezas, acompañado de un delicado pareo en el mismo tono que resaltó aún más su estilo playero. Tocando con ternura su pancita, la periodista mostró el avance de su embarazo, transmitiendo dulzura y felicidad en esta nueva etapa de su vida.