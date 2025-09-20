Brunella Horna , esposa de Richard Acuña, sorprendió con dos looks en su cumpleaños: de un vestido chic a un conjunto lleno de brillo.

Brunella Horna sorprendió al deslumbrar con dos impactantes atuendos durante la fastuosa celebración del cumpleaños número 41 de Richard Acuña. La empresaria y modelo compartió en redes sociales cada detalle de la velada, donde primero lució un conjunto elegante y luego un vestido lleno de brillo que cautivó a todos los presentes. La noche, realizada el jueves 18 de septiembre, estuvo marcada por lujo, música y la vibrante presentación del dúo argentino ‘La T y La M’.

Brunella Horna arrasa con doble outfit en cumpleaños de su esposo

En una noche llena de elegancia y celebración, la empresaria y ex conductora de TV, Brunella Horna, se robó todas las miradas con su impecable estilo durante el cumpleaños número 41 de su esposo, Richard Acuña. La fiesta reunió a familiares, amigos y contó con una agrupación de lujo que elevó aún más el ambiente del evento, convirtiéndolo en una velada inolvidable.

Para iniciar la celebración, Brunella apostó por un primer look sofisticado: un conjunto sastre en total beige que resaltaba por su elegancia atemporal. El centro de atención de este outfit fue un corset plateado que aportó un toque de brillo y modernidad, elevando el conjunto a un nivel digno de alfombra roja. El tono beige del atuendo armonizó a la perfección con el código de vestimenta del evento y resaltó su cabello rubio, logrando un look de diva que capturó todas las cámaras.