Brunella Horna impone estilo con dos looks diferentes en el exclusivo cumpleaños de Richard Acuña
Brunella Horna sorprendió al deslumbrar con dos impactantes atuendos durante la fastuosa celebración del cumpleaños número 41 de Richard Acuña. La empresaria y modelo compartió en redes sociales cada detalle de la velada, donde primero lució un conjunto elegante y luego un vestido lleno de brillo que cautivó a todos los presentes. La noche, realizada el jueves 18 de septiembre, estuvo marcada por lujo, música y la vibrante presentación del dúo argentino ‘La T y La M’.
Brunella Horna arrasa con doble outfit en cumpleaños de su esposo
En una noche llena de elegancia y celebración, la empresaria y ex conductora de TV, Brunella Horna, se robó todas las miradas con su impecable estilo durante el cumpleaños número 41 de su esposo, Richard Acuña. La fiesta reunió a familiares, amigos y contó con una agrupación de lujo que elevó aún más el ambiente del evento, convirtiéndolo en una velada inolvidable.
Para iniciar la celebración, Brunella apostó por un primer look sofisticado: un conjunto sastre en total beige que resaltaba por su elegancia atemporal. El centro de atención de este outfit fue un corset plateado que aportó un toque de brillo y modernidad, elevando el conjunto a un nivel digno de alfombra roja. El tono beige del atuendo armonizó a la perfección con el código de vestimenta del evento y resaltó su cabello rubio, logrando un look de diva que capturó todas las cámaras.
Más adelante, Brunella sorprendió con un segundo cambio de outfit, esta vez con un vestido largo de estilo artesanal, siguiendo la tendencia de prendas únicas y hechas a mano. Ceñido al cuerpo y combinando tonos blanco y negro, el vestido de invierno combinó comodidad y sofisticación, permitiéndole seguir brillando mientras disfrutaba de la fiesta. Con estos dos looks, Brunella Horna demostró una vez más su capacidad para imponer estilo y marcar tendencia en cada ocasión especial.