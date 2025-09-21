Cachaza eleva la moda nupcial con majestuoso vestido tejido en su pedida de mano: conoce marca y precioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La noticia del compromiso entre la exchica reality brasileña Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, y el actor André Bankoff ha causado sensación. La pedida de mano, realizada frente al mar en un paradisíaco entorno brasileño, se compartió el 20 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños 44 de Bankoff.
En medio de un ambiente romántico, el look de Carol destacó por su elegancia y estilo, atrayendo elogios de sus seguidores. Su majestuoso vestido tejido se convirtió en el centro de atención, marcando tendencia y dejando a todos curiosos por conocer la marca y el precio.
Cachaza y André Bankoff se comprometen en romántica pedida de mano frente al mar
Carol Reali está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La modelo e influencer fue sorprendida por su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un hermoso anillo de compromiso en una romántica pedida frente al mar.
Tras más de dos años de relación, Cachaza dijo “sí” sin dudarlo un segundo. “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió emocionada en Instagram, acompañando la publicación con románticas imágenes.
En medio de esta emotiva pedida de mano, el look volvió a ser protagonista. Fiel a su estilo, de tonos elegantes y sobrios, marcó tendencia con un vestido tejido que encantó a sus seguidores, quienes querían conocer todos los detalles de su look, sumándose al estilo nupcial de manera fresca y certera.
Carol Reali y su majestuoso vestido en su pedida de mano
Carol Reali eligió para su pedida de mano un vestido que refleja elegancia y sofisticación. La prenda, de la firma Mulata y llamada Vestido Alba, está confeccionada completamente a mano por artesanos peruanos, utilizando 100% algodón pima, lo que le aporta suavidad y caída perfecta.
Totalmente forrado y en un blanco impecable, el vestido combina tradición y modernidad, mostrando la atención a cada detalle. Con un precio de S/. 990.00, el look de la influencer no solo resalta su estilo único, sino que también se posiciona como una propuesta fresca y nupcial dentro del mundo de la moda.