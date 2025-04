Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, volvió a ser centro de atención no solo por sus declaraciones en "El valor de la verdad", sino también por el look que compartió junto a su actual pareja, Paul Michael. En redes sociales, la presencia del cantante no pasó desapercibida, ya que ambos apostaron por un estilo coordinado que evocaba una esencia nupcial muy fresca y contemporánea. Su aparición conjunta en televisión, además de generar comentarios sobre su relación, puso en debate su arriesgada propuesta de moda, demostrando que apuestan por marcar su propio estilo como pareja. Conozcamos el look de la pareja de enamorados que apuestan por el Matching looks.