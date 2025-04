La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo acaparó miradas por el romántico enlace de la pareja, sino también por el deslumbrante impacto que causó María Rosa Castro, la madre del novio. En medio de una celebración llena de glamour y emociones, ella robó protagonismo con un vestido digno de una reina que no pasó desapercibido en redes sociales. Su apariencia radiante, su porte elegante y lo joven que luce dejaron a todos sorprendidos, al punto que muchos llegaron a preguntarse si se trataba de su hermana. ¡Sin duda, fue una de las grandes revelaciones de la noche!

María Rosa Castro, madre de Said Palao, desató una auténtica ola de comentarios al hacer su entrada triunfal a la iglesia junto a su hijo mayor. Luciendo un vestido azul de corte A digno de una reina, conquistó todas las miradas desde el primer momento. La pieza, de una textura exquisita y acabado impecable, presentaba un llamativo estampado tipo mármol en tonos azules, acompañado por una flor decorativa sobre el hombro izquierdo que realzaba su porte elegante. Como detalle único, la zona central del vestido incluía un moderno diseño en zigzag que aportaba dinamismo y sofisticación. Evocando el estilo marino, su look fue, sin duda, el más impactante de la ceremonia.

María Rosa Castro no solo brilló en la boda de su hijo Said Palao con un vestido digno de una reina, sino que también deslumbró con un maquillaje glam ultra natural que realzó su belleza de manera espectacular. Apostando por sombras en tonos beige con sutiles toques dorados, lució un elegante estilo smoking eyes delicado que enmarcó su mirada con sofisticación. Para acentuar su expresión, llevó extensiones de pestañas y un discreto sombreado negro debajo del ojo. El rubor en tono durazno natural y un labial beige con brillos dieron frescura a su rostro. El impecable look fue obra de Gracia Romero Make Up, quien compartió todos los detalles en su cuenta de TikTok.