Macarena Vélez no dejó que el fin de semana pasara desapercibido y sorprendió en redes sociales al compartir el debut de su actual pareja, Juan Ichazo, como modelo de pasarela. El argentino, conocido también como health coach, desfiló el domingo 27 de abril, apenas un día después de la comentada boda de su ex, Said Palao, que se celebró el sábado 26. En las historias de Macarena se vio a Ichazo luciendo un elegante terno muy similar al que llevó Said en su matrimonio, detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios, recordando además que Macarena y Said estuvieron juntos más de cuatro años.