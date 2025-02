Macarena Vélez continúa disfrutando del verano en las paradisíacas playas del norte peruano, luciendo siempre impecable con sus looks más trendy. Su espíritu fashionista la impulsa a experimentar con piezas que marcan tendencia, convirtiendo cada aparición en una lección de estilo. Esta vez, deslumbró con un swimsuit de diseño sublime, ideal para brillar bajo el sol. A través de Instagram, compartió una postal que evoca la esencia de los años 60, con un estilismo que captura la magia del mar. Un guiño perfecto a la paleta vibrante de 2025, donde tonos como el fucsia y el tangerine seguirán dominando la escena.

La modelo e influencer, conocida por su estilo audaz, atrevido y siempre chic, volvió a marcar tendencia durante su escapada a la playa de Naplo, en Pucusana. Esta vez, deslumbró con un bikini único: un top de conchas marinas que evocaba la esencia de una sirena moderna. Esta tendencia, que ha resurgido con fuerza gracias a celebridades e influencers, se complementó a la perfección con la parte inferior de un clásico bikini triangular con lazos laterales, elevando el look a otro nivel. Para sellar su estilo playero, Macarena apostó por accesorios con detalles marinos: collares y aretes con estrellas de mar, pulseras con conchitas y una delicada tobillera a juego. ¡Un look digno de una diosa del océano!

Los bikinis de este verano nos sumergen en una ola de nostalgia con el regreso del escote sirena, una silueta que definió el glamour de los años 60. Esta forma, que realza suavemente el busto con curvas delicadas y femeninas, vuelve a conquistar las playas con un aire renovado. Las firmas de moda reinterpretan este clásico con detalles modernos: tejidos texturizados, tonos nacarados y apliques marinos que evocan el encanto del océano. La clave está en equilibrar lo retro con lo actual, creando un look que se siente sofisticado pero sin esfuerzo.



El escote sirena no solo estiliza la figura, sino que añade un toque de fantasía al look de playa. Las piezas en tonos pastel, con bordados de conchas o brillos sutiles, capturan la esencia etérea de las sirenas modernas. Además, combinarlos con pareos de gasa o maxi kimonos crea un efecto de movimiento que acentúa la inspiración marina. Esta tendencia promete ser la protagonista del verano, invitándonos a explorar nuestra faceta más mágica mientras disfrutamos del sol con una estética digna de un editorial de moda.