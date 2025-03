Alejandra Baigorria rompe tradición en su boda y envía fuerte mensaje a sus invitados: "Seré feliz"

La cuenta regresiva ha comenzado y la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está a punto de llegar. A poco más de un mes para su matrimonio, la empresaria viene mostrando a través de sus redes sociales cómo avanzan los preparativos para el que promete ser uno de los eventos más comentados del año.

"Tenemos que pensar que tengo invitados humildes o qué quizás no tienen mucho dinero para comprarse un vestido de la paleta de colores que elegiste. Que se pongan lo que tengan. Yo voy a ser feliz con su presencia. No me importa cómo vayan vestidos. Quiero que la gente que vaya esté ahí por amor", dijo la empresaria.