Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Christian Cueva tiene ofuscado enfrentamiento junto a Pamela Franco tras revelar su boda y cantante tiene insólita reacción

Christian Cueva tuvo una acalorada conversación con reportera cuando estaba presente Pamela Franco.

    Christian Cueva ya está nuevamente en el Perú tras finalizar su etapa con Emelec y, como había anunciado, retomó las presentaciones musicales junto a Pamela Franco. Sin embargo, al término de su más reciente concierto, el futbolista protagonizó un tenso cruce con la prensa debido a las insistentes preguntas sobre su vida personal.

    ¿Cómo reaccionó Pamela Franco al altercado entre Cueva y los reporteros?

    El exvolante de la Selección Peruana aceptó responder algunas interrogantes, pero desde el inicio dejó en claro su incomodidad con un programa en particular, que sería América Hoy, conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza. “Este micro no lo quiero”, expresó al señalar el equipo del magazine de América TV.

    La situación escaló cuando una periodista le consultó a Pamela si Cueva era un hombre detallista. El futbolista intervino de inmediato y contestó en su lugar, asegurando que siempre expresa su afecto porque ambos mantienen una conexión especial. Molesto, lanzó además una repregunta a la reportera, elevando aún más la tensión.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pamela Franco se sincera sobre su futuro con Cueva y deja picante indirecta ¿a Pamela López? "A mí me gusta chambear, la que no trabaja tiene que..."

    “¿Tú tienes conexión? (Sí). Por eso tú me preguntas y yo te pregunto. Sabes que antes de reportera y futbolista somos seres humanos”, respondió con evidente molestia.

    Frente a la tensión generada, Pamela Franco optó por calmar los ánimos y pidió detener el conflicto. La artista solo agradeció a la prensa por asistir al evento. “No hay que manchar este momento. Estoy cansada, pero muy feliz y agradezco a todos”, señaló.

    ¿Cuánto cobran Christian Cueva y Pamela Franco por una presentación conjunta?

    De acuerdo con un reciente informe de Magaly TV La Firme, las tarifas por contratar a la pareja para un show varían entre 50 mil y 70 mil soles, dependiendo del lugar del evento. La mánager de Pamela explicó que, en una conversación mostrada por el programa, ofrecieron un show en Barranca por 50 mil soles, monto que incluía los pasajes.

    El precio puede aumentar en fechas festivas o viajes más largos. Según la representante, Pamela Franco y su orquesta tienen una tarifa de 50 mil soles para Año Nuevo, pero si el contratante desea incluir a Christian Cueva, el costo sube a 70 mil soles. A ello se suma que el organizador debe cubrir los pasajes ida y vuelta y el hospedaje tanto para la cantante, el futbolista y su equipo de seguridad.

