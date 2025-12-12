Christian Cueva tiene OFUSCADO ENFRENTAMIENTO junto a Pamela Franco tras revelar su boda y cantante tiene insólita reacción | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Christian Cueva tiene OFUSCADO ENFRENTAMIENTO junto a Pamela Franco tras revelar su boda y cantante tiene insólita reacción | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Christian Cueva ya está nuevamente en el Perú tras finalizar su etapa con Emelec y, como había anunciado, retomó las presentaciones musicales junto a Pamela Franco. Sin embargo, al término de su más reciente concierto, el futbolista protagonizó un tenso cruce con la prensa debido a las insistentes preguntas sobre su vida personal.

¿Cómo reaccionó Pamela Franco al altercado entre Cueva y los reporteros?

El exvolante de la Selección Peruana aceptó responder algunas interrogantes, pero desde el inicio dejó en claro su incomodidad con un programa en particular, que sería América Hoy, conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza. “Este micro no lo quiero”, expresó al señalar el equipo del magazine de América TV.

La situación escaló cuando una periodista le consultó a Pamela si Cueva era un hombre detallista. El futbolista intervino de inmediato y contestó en su lugar, asegurando que siempre expresa su afecto porque ambos mantienen una conexión especial. Molesto, lanzó además una repregunta a la reportera, elevando aún más la tensión.

“¿Tú tienes conexión? (Sí). Por eso tú me preguntas y yo te pregunto. Sabes que antes de reportera y futbolista somos seres humanos”, respondió con evidente molestia.

Frente a la tensión generada, Pamela Franco optó por calmar los ánimos y pidió detener el conflicto. La artista solo agradeció a la prensa por asistir al evento. “No hay que manchar este momento. Estoy cansada, pero muy feliz y agradezco a todos”, señaló.

¿Cuánto cobran Christian Cueva y Pamela Franco por una presentación conjunta?

De acuerdo con un reciente informe de Magaly TV La Firme, las tarifas por contratar a la pareja para un show varían entre 50 mil y 70 mil soles, dependiendo del lugar del evento. La mánager de Pamela explicó que, en una conversación mostrada por el programa, ofrecieron un show en Barranca por 50 mil soles, monto que incluía los pasajes.