ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Jaime Bayly revela detalles OCULTOS del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y celebra: "¡Viva Trump car***!"

El periodista peruano aseguró que conocía la intervención desde antes y reveló que el plan original cambió de fórmula y fecha por factores externos.

    La captura de Nicolás Maduro en Caracas, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue calificada por Jaime Bayly como un “día histórico” para Venezuela. El periodista peruano, férreo crítico del chavismo, aseguró que conocía detalles previos del operativo militar estadounidense y explicó que la intervención sufrió cambios clave de fecha y estrategia debido a factores externos que alteraron el plan inicial.

    LEER MÁS: Famosos peruanos celebran la caída de Maduro y respaldan a venezolanos: "Por fin son libres"

    Jaime Bayly revela detalles desconocidos del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro

    Desde su programa, Jaime Bayly celebró el hecho con un mensaje enfático: “Sábado 3 de enero del 2026 es un día histórico, un día inmensamente feliz. El día con el que tanto habíamos soñado. Hoy por fin ha caído Maduro, viva Venezuela libre, viva María Corina, viva Edmundo González Urrutia, viva Trump caraj*, viva Trump, vivan las fuerzas militares de Estados Unidos. Qué maravilla, no lo puedo creer. Ha sido una operación brillante, impecable, admirable, ejecutada por los militares de los Estados Unidos”. Con esta declaración, destacó la trascendencia del operativo y sus repercusiones para Venezuela.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Korina Rivadeneira ALZA SU VOZ y celebra la caída de Maduro: "Cayó el payaso"

    El comunicador también contó que la intervención, llamada “Resolución Absoluta”, estaba prevista inicialmente para la Nochebuena de 2025. Sin embargo, explicó que el cronograma se alteró luego de que Donald Trump priorizara un bombardeo en Nigeria el 24 de diciembre, destinado —según indicó— a resguardar a la población cristiana en ese país.

    A ello se sumaron problemas climáticos que obligaron a postergar la misión en más de una ocasión. El plan original contemplaba el ingreso aéreo a Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y una salida inmediata. “El objetivo de esta operación era entrar por vía aérea a Venezuela, capturar a Maduro y a su esposa y salir de ahí. Se cumplió maravillosamente”, afirmó Bayly.

    Durante el despliegue, fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares en Caracas antes de concretar la detención de los dirigentes venezolanos, quienes —de acuerdo con lo revelado— permanecían protegidos en una fortaleza. Tras ser capturados, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico bajo jurisdicción de Estados Unidos.

    Jaime Bayly revela detalles OCULTOS del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y celebra: "¡Viva Trump car***!"
