La caída de Nicolás Maduro ha generado reacciones en la farándula peruana. Figuras como Gigi Mitre y Jessica Newton expresaron su respaldo al pueblo venezolano.

Famosos peruanos reaccionan a caída de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro del poder generó una ola inmediata de reacciones en el mundo del espectáculo peruano. Diversas figuras de la televisión nacional recurrieron a sus redes sociales para manifestar su respaldo al pueblo venezolano tras conocerse la noticia de su captura y posterior traslado fuera del país, luego de una operación militar liderada por Estados Unidos.

Personalidades como Ricardo Mendoza, Gigi Mitre y Jessica Newton compartieron mensajes cargados de emoción, muchos de ellos acompañados por imágenes de la bandera de Venezuela en señal de solidaridad.

Los hechos se habrían producido durante la madrugada del sábado 2 de enero, cuando se reportaron explosiones y bombardeos en distintos puntos de Caracas. Según la información difundida, la acción militar fue ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Tras la confirmación oficial, las expresiones de apoyo no tardaron en multiplicarse. Conductores, comediantes y figuras mediáticas peruanas utilizaron Instagram y otras plataformas digitales para enviar mensajes de esperanza y celebrar el fin del régimen chavista. Fotografías del pabellón venezolano, frases emotivas y publicaciones alusivas a la libertad inundaron las historias y perfiles de varios personajes públicos.

Entre los mensajes más comentados estuvo el de Jessica Newton, quien escribió: “Hoy el mundo amaneció pensando en Venezuela, de corazón espero que este nuevo año les traiga la libertad”. Carlos Galdós también se sumó a las celebraciones con publicaciones cargadas de entusiasmo. Gigi Mitre, por su parte, compartió una imagen alusiva a Venezuela, dejando en claro su apoyo al pueblo del país caribeño.

Ignacio Baladán, de origen uruguayo pero vinculado a la farándula peruana por su trayectoria en el país, expresó su emoción con un mensaje que rápidamente se viralizó: “No soy de Venezuela, pero estoy emocionado y sin poder dormir. Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. Por fin son libres. Venezuela, todos los países estamos con ustedes”.

Diego Val también se pronunció compartiendo una imagen de ciudadanos venezolanos portando carteles con mensajes como: “Venezuela Libre”, “Libertad”, “Renace Venezuela”. En tanto, Ricardo Mendoza optó por el humor característico que lo identifica y publicó frases como: “Se cayó de Maduro” y “Hoy los deliverys llegan completos”, provocando risas y comentarios entre sus seguidores, quienes respondieron con bromas sobre celebraciones y festejos masivos.

Korina Rivadeneira se pronuncia tras captura de Maduro

El anuncio sobre la presunta captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, provocó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la de Korina Rivadeneira. La modelo venezolana, conocida por expresar abiertamente su postura crítica frente al régimen chavista, utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse con un mensaje directo y sin matices, generando debate entre usuarios de distintos países.

A través de sus historias, la también esposa de Mario Hart compartió una imagen en la que se observa a Maduro con esposas, una ilustración elaborada mediante inteligencia artificial y vinculada a una supuesta intervención de la DEA. La publicación se difundió rápidamente debido al tono del mensaje que la acompañaba y al contexto político que rodea el caso.