Thaísa Leal, la reconocida nutricionista y empresaria brasileña, dejó encantados a sus seguidores al mostrar cómo luce su pancita de embarazo tras cuatro meses de gestación. La también ex pareja de Paolo Guerrero está disfrutando plenamente de esta nueva etapa, no solo como esposa, sino también como futura madre. A través de sus redes sociales, compartió una adorable fotografía en la que luce un vestido midi con estampado floral, un estilo que ha sido tendencia este verano. ¿Quieres saber más sobre su look? Sigue leyendo para descubrir todos los detalles.