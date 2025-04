Un usuario comentó en una publicación de Aranda: "En el caso de Melissa es un poco más fácil llevar esa relación debido a que el Activador no tiene hijos aparte". ​

Ante esto, Anthony respondió: "No se trata de ser más fácil o no, yo cuando decidí estar con Melissa, tenía a M... y me dio la oportunidad de querer y proteger a la bebé y uno tiene que amar a la pareja y sus amores, eso es amor". ​