Macarena Vélez, conocida por su audaz estilo y su amor por las prendas mini, ha sido una constante fuente de inspiración en las redes sociales. Desde vestidos que evocan cuentos de hadas hasta bikinis en tendencia para la primavera-verano, la ex participante de realitys ha sabido reinventarse fuera de la pantalla chica. Ahora, a través de Instagram, demuestra que sigue marcando la pauta en moda al sumarse a la última tendencia en accesorios: las correas disco, una apuesta por la innovación y el estilo fashionista.



Con más de un millón de seguidores atentos a sus publicaciones, Macarena ha dejado claro que la elegancia no está reñida con lo atrevido. Su último look combina la esencia de la moda bohemia con toques contemporáneos, reafirmando su posición como referente de estilo para la nueva generación.