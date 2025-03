Esta joya nutricional es el mango , una fruta tropical ampliamente consumida y apreciada por su sabor dulce y su alto contenido de antioxidantes. Rico en vitamina A , favorece la regeneración celular y contribuye a una piel más luminosa, mientras que su aporte de vitamina C potencia la producción de colágeno, clave para la elasticidad y firmeza cutánea.

El albaricoque no solo es una fruta deliciosa, sino también un aliado nutricional excepcional gracias a su combinación de vitaminas y antioxidantes. Su alto contenido en vitamina C lo convierte en un poderoso escudo contra el estrés oxidativo, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. Esto no solo contribuye a retrasar los signos del envejecimiento, sino que también fortalece el sistema inmunológico y promueve la producción de colágeno, esencial para la elasticidad de la piel y la salud de las articulaciones.