“Supe muchas cosas que él me contaba, tenía una relación súper tóxica, de maltratos, no de maltratos físicos, psicológicos, tanto de ella como de él, se perdonaban muchas cosas, a veces la comodidad te hace quedarte en un lugar donde sabes que te hace mal”, comenzó diciendo Melissa.

Entre las cosas que recuerda que el ‘Aladino’ le contó, “Él me comentaba que le contaban muchas personas que ella tenía relaciones íntimas con muchos futbolistas de donde él jugaba. Él todo el tiempo me decía: ‘Me atormentan la cabeza de contarme tantas cosas’, esto pasó hace muchos años cuando él (Tenchy Ugaz) estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López”, contó.

Según la ‘Blanca de Chucuito’, “Él me cuenta que, en un cumpleaños, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de ese jugador que estaba en su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: ‘Me la encuentro a Sara, él la agarró de la mano, la llevó y le dijo: Pamela, te presento a mi amiga, Sara Manrique, ¿La conoces? Y me dice que nunca le dio la cara i la pudo ver a los ojos, lo que me cuenta es que la señora López no le respondió el saludo ni le dio la cara”.