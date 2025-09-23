Maju Mantilla REAPARECE en redes tras post de Gustavo Salcedo que dedicó a su hija: “Quiero decirles que…”

Maju Mantilla rompe su silencio a través de su Instagram luego de renuncia a ‘Arriba mi gente’ y conocer que Gustavo Salcedo la excluyó en un post que le dedicó a su hija. ¿Qué dijo?

¿Juntos, pero no revueltos? El fin de semana pasado, el empresario Gustavo Salcedo llamó la atención de sus seguidores al compartir un post al lado de su hija, a quien le dedicó un conmovedor mensaje, pero lo que llamó la atención fue que no añadió su todavía esposa Maju Mantilla en ninguna de las imágenes. Luego de esto, y de mantenerse alejada de las plataformas digitales en medio de su polémica separación, la exreina de belleza rompió su silencio en las redes sociales con un mensaje.

Maju Mantilla reaparece tras renunciar a ‘AMG’ y post de Gustavo Salcedo

El último viernes 19 de septiembre, Maju decidió dar un paso al costado y renunciar al programa ‘Arriba mi gente’, desde ese momento, prefirió mantenerse en silencio en redes sociales y ante los medios de comunicación para no seguir estirando el drama alrededor de su separación del padre de sus hijos. Es más, aun cuando su aún esposo publicó una historia con un potente mensaje hacia su hija, en señal de que nunca la abandonaría.

No obstante, este lunes 22 de septiembre, la exMiss Perú optó por pronunciarse a través de sus historias de Instagram con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores ante estos momentos complicados que está viviendo: "Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho", se puede leer en su publicación. Ella recibió 'likes', pero limitó las respuestas.

Hasta el momento, tras su anuncio de que emprendería acciones legales, no se ha revelado en qué instancia planea iniciar el proceso. Sin embargo, la productora Verónica Alcántara le sugirió que la demanda debería ir dirigida a su todavía esposo, Gustavo Salcedo, por haber sido quien difundió primero las versiones en su contra.

Maju Mantilla preocupa a sus seguidores al ser vista en clínica

Como se recuerda, el viernes pasado Maju decidió dejar el matutino de Latina, pero horas después de la triste despedida, cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ la siguieron y la encontraron en un centro médico, ahí ella optó por evitar a toda costa responder las preguntas de la prensa.

"Esto es un lugar privado, no se puede entrevistar", respondió de manera tajante, confirmando que no se encontraba en disposición de dar declaraciones.

Esta visita llamó la atención sobre su estado de salud, hasta el momento no sabe cuál fue el motivo de su visita al centro médico.

Magaly Medina considera que Maju y Salcedo retomarían su relación