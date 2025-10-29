Maju Mantilla atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Olga Sumarán compartió lo que dijo la conductora tras su irreparable pérdida.

Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el pasado 27 de octubre, en medio de la controversia que rodea a la ex Miss Mundo y su esposo Gustavo Salcedo, quien la expuso públicamente por presuntas infidelidades con el productor Christian Rodríguez y el actor George Slebi. Tras conocerse la noticia, Olga Sumarán, amiga cercana de la conductora, fue una de las primeras en llegar al velorio en Miraflores y reveló el estado emocional de Maju ante esta dolorosa pérdida.

Maju Mantilla expresa su dolor por la pérdida de su madre

Olga Sumarán, mentora de Maju durante su paso por los certámenes de belleza, brindó declaraciones a distintos medios de comunicación, relatando cómo fue la primera reacción de su amiga al enterarse del fallecimiento de su madre. La exreina de belleza explicó que fue una de las primeras personas en recibir la noticia y compartió las palabras de la esposa de Gustavo Salcedo, quien atraviesa un momento difícil tras la separación de su familia por los rumores de infidelidad.

"¿Te has comunicado por Maju? Claro, sí, me avisaron a noche. Hemos conversado, le he dicho que está tranquila, me dijo que está pasando por momentos terribles", expresó sobre la conversación que mantuvo con la conductora de televisión apenas se conoció el deceso.

Asimismo, Sumarán contó que había estado con Maju anteriormente, cuando Salcedo la expuso públicamente, y que se convirtió en su principal apoyo durante ese periodo complicado.

"Ya también me he reunido con ella anteriormente y la he visto muy triste por su esposo, sus hijos, todo. Le he dicho que cuenta conmigo, que no se sienta sola, que esté conmigo, que me llame todo. 'Sí mi Olguita, dice así'", añadió con evidente cariño.

Elvia García, madre de Maju Mantilla, y su aparición televisiva