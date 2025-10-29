La actriz de La Teta Asustada, Magaly Solier , reapareció con mejor semblante y fue homenajeada en una universidad de Huanta tras su reciente hospitalización.

Luego de semanas de preocupación por su salud, Magaly Solier reapareció públicamente en Huanta, su tierra natal, tras haber sido hospitalizada en septiembre por una intoxicación. La reconocida actriz de La teta asustada participó en un emotivo acto organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), donde fue homenajeada por su trayectoria y aporte cultural. Su regreso, con visible mejor semblante, marcó un emotivo reencuentro con sus raíces y el cariño de su comunidad.

Magaly Solier reaparece en público tras hospitalización

La actriz huantina Magaly Solier fue recibida con calidez por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), entre ellas la Dra. Hilda Maribel Huayhua Mamani y la Dra. Roxani Keewong Zapata, junto a estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental. Durante el encuentro, resaltaron su destacada carrera artística y el apoyo constante que ha brindado a la institución desde sus inicios.

Visiblemente emocionada, Solier elogió el compromiso de los jóvenes huantinos por prepararse con responsabilidad y amor por su tierra, conocida como la “Esmeralda de los Andes”. Más tarde, recorrió los pabellones del campus, recibiendo afectuosos saludos de la comunidad universitaria, evidenciando su buena recuperación.

¿Qué pasó con Magaly Solier?

El 24 de septiembre, el Hospital de Huanta informó que la actriz Magaly Solier fue internada tras sufrir un cuadro de intoxicación. Aunque no se precisaron las causas, el centro médico señaló que se encontraba estable y con evolución favorable. Por su parte, Manuel Valdivia, jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta, explicó que la artista fue hallada en su chacra, tendida en el suelo y convulsionando debido a una sustancia ingerida.