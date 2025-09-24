Magaly Solier fue llevada de emergencia al hospital de Huanta por un posible cuadro de intoxicación. La actriz peruana está en trauma shock bajo observación médica.

Magaly Solier es internada de emergencia en Huanta | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram -Andina

Magaly Solier vive horas de preocupación tras ser llevada de emergencia al hospital de Huanta, Ayacucho, por un presunto cuadro de intoxicación. La actriz peruana se encuentra en la unidad de trauma shock bajo estricta observación médica. Su familia la acompaña en este difícil momento. La noticia ha generado alarma entre sus seguidores y la comunidad artística.

Magaly Solier permanece en trauma shock tras ser internada de emergencia en Huanta

La actriz peruana Magaly Solier atraviesa un delicado momento de salud tras ser trasladada de urgencia al hospital de Huanta, en Ayacucho, por un cuadro de aparente intoxicación, informaron fuentes de RPP.

Durante la tarde, la reconocida intérprete ingresó al área de emergencias y fue derivada a la unidad de trauma shock, donde “viene recibiendo los cuidados necesarios por el personal médico”, confirmaron desde el nosocomio.

Su madre se encuentra en el hospital acompañándola mientras el equipo médico mantiene la vigilancia constante de su evolución. Aunque el pronóstico es reservado, “su estado es estable, pero continúa en observación”, señalaron los especialistas.

La noticia ha generado gran preocupación entre seguidores y admiradores de Solier, quien ha representado al Perú en importantes festivales internacionales de cine gracias a sus aplaudidos papeles en cintas como ‘La teta asustada’ y ‘Madeinusa’.

¿Quién es la reconocida actriz peruana Magaly Solier, ganadora de múltiples premios?

Magaly Solier Romero es una de las figuras más emblemáticas del cine peruano. Nació el 11 de junio de 1986 en Huanta, Ayacucho, y su talento la llevó a traspasar fronteras. Su primera gran aparición fue en ‘Madeinusa’ (2005), bajo la dirección de Claudia Llosa, pero fue con La teta asustada (2009) que alcanzó la consagración internacional, ganando el prestigioso Oso de Oro en Berlín.

Su versatilidad no se limita a la actuación. También es cantautora y ha compartido con el mundo su herencia quechua a través de discos como ‘Warmi’ (2009) y ‘Coca Quintucha’ (2015), donde combina ritmos andinos con sonidos contemporáneos.

En 2017, la Unesco la reconoció como Artista de la Paz, resaltando su labor en la defensa y difusión de la lengua quechua y de la cultura andina.