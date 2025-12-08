La polémica entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha intensificado las acusaciones contra la madre de la hija mayor del cantante.

La nueva controversia entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha puesto a Saandra Jiménez, madre de la hija mayor del cantante, en el centro de las acusaciones. Todo estalló cuando Lobatón insinuó que Jiménez habría maltratado a sus tres hijos y que Torres no los defendió, sino que la responsabilizó a ella de ese comportamiento. Tras el revuelo, el músico difundió un comunicado donde expuso su posición y reveló también la postura de su expareja, con quien además habría engañado a Lobatón.

La versión de Saandra Jiménez sale a la luz en medio de acusaciones

La reciente disputa pública entre Samahara Lobatón y Bryan Torres tomó un giro aún más tenso luego de que la joven señalara que Saandra Jiménez, madre de la hija mayor del cantante, habría sido quien trató mal a sus tres menores. Según Lobatón, el músico no solo no intervino, sino que además habría desviado la responsabilidad hacia ella, mencionando incluso que la familia de Torres conocía lo ocurrido desde el 7 de noviembre.

"¿También quieres hablar del 7 de noviembre donde se meten con mis 3 hijos y no los defienden? Porque también tengo pruebas de quién se metía con los hijos de quien. Y toda tu familia sabe de quién hablo", escribió en Instagram, dejando entrever que se dirigía directamente a la expareja del artista.

Ante el revuelo, Bryan Torres salió a defenderse y compartió la versión de Saandra Jiménez, quien, según afirma, coincide plenamente con él respecto a la conducta de Lobatón hacia su hija de 11 años. "Por último, por respeto y pedido de la mamá de mi hija mayor no subiré las veces que insultaste, menospreciaste y comparaste a Galiana con los menores. No la expondré más", expresó, marcando su postura y la de Jiménez frente a las acusaciones.

La presencia de Saandra Jiménez también fue mencionada en el video viral donde Samahara enfrenta a Torres, asegurando que él habría borrado conversaciones con su expareja, insinuando así un posible engaño que habría ocurrido en paralelo a su relación.

¿Bryan Torres engañó a Samahara Lobatón con su expareja?

La polémica alrededor de Bryan Torres volvió a intensificarse después de que Samahara Lobatón difundiera un impactante video de seguridad en el que se le ve confrontando al cantante por el uso de su celular, presuntamente para cubrir deudas escolares de sus hijos. En las imágenes, la joven lo increpa directamente: "¿Quién es ella? ¿Por qué me has hecho esto?", mientras él intenta defenderse alegando, una vez más, que no ha cometido ninguna falta.

Samahara, además, mostró fotografías y clips donde Bryan aparece portando un reloj que ella reconoció de inmediato, lo que incrementó las sospechas de una posible traición. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, durante la discusión, la influencer mencionó nombres de dos mujeres que habrían tenido contacto con Torres. Esa parte del reclamo generó especial atención por el trasfondo que podría tener en la disputa actual.

"Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí, tomando screenshot. ¿Por qué me has hecho si ya te perdoné?, ¿Por qué?”, continuó Samahara, visiblemente afectada.