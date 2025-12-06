Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Pamela López se llena de ELOGIOS hacia la mamá de Paul Michael y Gigi Mitre le toma el pelo: “Tienen la misma edad”

Gigi Mitre conocida por su sentido del humor, no dudó en trolear a Pamela López tras dar a conocer su verdadera edad y la diferencia de años que tiene con su pareja.

    Pamela López se llena de ELOGIOS hacia la mamá de Paul Michael y Gigi Mitre le toma el pelo: "Tienen la misma edad"
    Gigi Mitre trolea a Pamela López.
    Pamela López se llena de ELOGIOS hacia la mamá de Paul Michael y Gigi Mitre le toma el pelo: “Tienen la misma edad”

    Pamela López volvió a los sets de televisión para una entrevista en "Amor y Fuego" que rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional. Aunque llegó para profundizar en sus revelaciones sobre la familia de Christian Cueva, la empresaria también terminó contando detalles sobre el entorno cercano de su actual pareja, Paul Michael.

    wapa.pe

    Gigi Mitre se pasó de fría al comparar a Pamela López con la mamá de su pareja

    Durante la conversación, Gigi Mitre no pudo evitar reaccionar cuando Pamela mencionó lo joven que le parecía su suegra. “Mi suegra es muy linda, muy joven”, comentó la invitada. La conductora, fiel a su estilo directo, la interrumpió entre risas con un comentario que sorprendió a todos: “Tiene tu edad”. La mesa estalló en carcajadas y Pamela solo respondió, divertida: “Eres mala”.

    Además, la animadora contó que su vínculo con la familia del cantante es bastante cercano. “Me llevo súper bien, pero quien crió a Paul es su abuela y aprovecho en mandarle un saludo”, señaló, destacando el rol importante que los abuelos han tenido en la vida de Paul Michael.

    Magaly Medina cuestiona las decisiones de Pamela López: “Ese examen te lo debiste hacer hace muchísimo tiempo”

    A pocos días de esta entrevista, Magaly Medina dedicó una fuerte crítica a Pamela López tras conocerse que se realizó un examen de ETS, motivado por las infidelidades pasadas de Christian Cueva. La periodista no tuvo filtros al expresar que la reacción de Pamela llegó demasiado tarde.

    wapa.pe

    “Lleva dos años separada de Cueva y hace cuánto sabe que él no era fiel… Ahora viene, se victimiza y nos cuenta esto”, comentó al iniciar su monólogo. Luego, fue aún más directa: “¿Qué asco recién ahora? Asco debió darte hace varios años, cuando sabías que tenía varias mujeres. Ese examen te lo debiste hacer hace muchísimo tiempo”, sentenció Medina.

    Con ambas apariciones públicas, Pamela vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática, no solo por lo que revela sobre su pasado, sino también por cómo enfrenta su presente y la familia que ahora la acompaña.

    Pamela López se llena de ELOGIOS hacia la mamá de Paul Michael y Gigi Mitre le toma el pelo: “Tienen la misma edad”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

